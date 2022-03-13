Сбили два истребителя и два ударных вертолета - Воздушные силы ВСУ

12 марта Воздушные силы ВСУ сбили два вражеских истребителя. Фото: rbc.ua

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, колонны на марше и другие цели.

Об этом у Facebook сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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12 марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты были перехвачены противовоздушной обороной. В то же время большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал военный аэродром в Василькове.

Кроме того, противовоздушная оборона сбила два российских ударных вертолета Ка-52, один истребитель Су-34, один неустановленный истребитель (вероятно Су-30СМ или Су-34), а также два беспилотных летательных аппарата. Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.