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Сбиение рейса МАУ было спланированным терактом Ирана – Данилов

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Сбиение рейса МАУ было спланированным терактом Ирана – Данилов
До и после ракетных ударов по борту PS752 иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана. Фото: DW

Сбиение самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было спланировано терактом Ирана.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки", передает "Новинарня".

"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - сказал Данилов.

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Новое заявление Данилова прозвучало после того, как верховный суд провинции Онтарио, Канада, постановил выплатить родственникам жертв крушения 107 млн ​​канадских долларов и признал, что сбыт самолета был умышленным актом Ирана для возмездия США после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Секретарь СНБО отметил, что до и после ракетных ударов по борту PS752 иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.

"У нас создалось впечатление, что они (иранцы) ждали наш самолет. Мы можем предположить это", – сказал Данилов.

В апреле 2021 года в интервью канадской газете Globe and Mail Данилов также говорил, что считает избиение Ираном рейса PS752 было "намеренной атакой".

Данилов убежден, что санкционировавшие удар по самолету МАУ были высокопоставленными иранскими чиновниками.

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"Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор не может принять такое решение самостоятельно", – отметил секретарь.

Голос Америки по этому поводу отмечает, что Украина усиливает обвинения в том, что Иран сыграл зловещую роль в крахе украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году, когда мир отмечает вторую годовщину трагедии.

Данилов добавил, что разочарован тем, что Иран отказался сотрудничать в расследовании крушения.

8 января 2020 г. иранские военные сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном. Как утверждает Иран, ракетный удар произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами этой трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.

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08
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