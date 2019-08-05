Санкции против России за отравление Скрипалей: по чему ударят

Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против России Фото: 112 Украина

Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий приказ. Санкции вступят в силу после 17 августа. Будут действовать как минимум год.

"Это еще не санкции, а решение о механизме их применения. Трамп еще должен выбрать, какой тип наказания применят, - говорит эксперт по международной политике Илия Куса. - Наиболее болезненным вариантом было бы введение санкций против их внешнего долга. Плюс запрет банкам проводить транзакции с банками России, как было с Ираном и Венесуэлой. Но до этого не дойдет, потому что такого желания нет у окружения Трампа. Скорее всего, санкции будут введены против лиц и предприятий, связанных с российской химической программой производства оружия. Экономические санкции влияли на Россию в 2014-2015-х, когда она не была готова. Вводились на фоне глобального падения цен на нефть. Тогда это было больно. Сейчас их ситуация лучше. Во многих сферах придумали механизмы, как обходить санкции или игнорировать. Крымский пакет санкций, введенный в марте 2014-го, практически не работает. Поэтому Крымский полуостров сегодня не полноценно "серая зона", которой был еще 5 лет назад".

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"Санкционная политика против России имеет 2 базовых блока: европейский и американский. Со стороны экономического ущерба, более жесткие санкции вводят США. Наиболее эффективные - запрет на передачу России технологий в нефтегазовой и военно-промышленной сферах. Но действовать они начнут через 10-15 лет, когда передовые страны мира войдут в постиндустриальную эпоху технологий, а Россия - нет. Отставание станет реально заметным, но в длинной перспективе. Европейцы изначально жестких санкций не вводили, поскольку имеют договоренности с Россией. Правящие круги передовых стран не хотят идти на прямую конфронтацию с Путиным, чтобы не спровоцировать его действовать более агрессивно", - считает эксперт.

4 марта 2018-го бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва это категорически отрицает. 22 августа того же года был введен первый пакет американских санкций в связи с отравлением Скрипалей. Он содержал требование к Москве в течение 3 месяцев предоставить гарантии, что российское государство не будет использовать нервно-паралитические вещества. Российский МИД тогда называл санкции из-за дела Скрипалей "драконовскими".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал новые санкции США против РФ по делу об убийстве Скрипалей.