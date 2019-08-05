Санкции против России за отравление Скрипалей: по чему ударят

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
1 Просмотров: 243
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2331
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 10998
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 13527
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2709
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3168
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2880
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 729
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
6
20
6
14
В Северодонецке построят первый в городе парк
В Северодонецке построят первый в городе парк
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Видео
Все видео
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3132
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7182
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2808
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 2034
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 12:59

Санкции против России за отравление Скрипалей: по чему ударят

  Комментировать
Санкции против России за отравление Скрипалей: по чему ударят
Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против России Фото: 112 Украина

Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий приказ. Санкции вступят в силу после 17 августа. Будут действовать как минимум год.

"Это еще не санкции, а решение о механизме их применения. Трамп еще должен выбрать, какой тип наказания применят, - говорит эксперт по международной политике Илия Куса. - Наиболее болезненным вариантом было бы введение санкций против их внешнего долга. Плюс запрет банкам проводить транзакции с банками России, как было с Ираном и Венесуэлой. Но до этого не дойдет, потому что такого желания нет у окружения Трампа. Скорее всего, санкции будут введены против лиц и предприятий, связанных с российской химической программой производства оружия. Экономические санкции влияли на Россию в 2014-2015-х, когда она не была готова. Вводились на фоне глобального падения цен на нефть. Тогда это было больно. Сейчас их ситуация лучше. Во многих сферах придумали механизмы, как обходить санкции или игнорировать. Крымский пакет санкций, введенный в марте 2014-го, практически не работает. Поэтому Крымский полуостров сегодня не полноценно "серая зона", которой был еще 5 лет назад".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильнее всего по России бьют санкции за отравление Скрипалей

"Санкционная политика против России имеет 2 базовых блока: европейский и американский. Со стороны экономического ущерба, более жесткие санкции вводят США. Наиболее эффективные - запрет на передачу России технологий в нефтегазовой и военно-промышленной сферах. Но действовать они начнут через 10-15 лет, когда передовые страны мира войдут в постиндустриальную эпоху технологий, а Россия - нет. Отставание станет реально заметным, но в длинной перспективе. Европейцы изначально жестких санкций не вводили, поскольку имеют договоренности с Россией. Правящие круги передовых стран не хотят идти на прямую конфронтацию с Путиным, чтобы не спровоцировать его действовать более агрессивно", - считает эксперт.

4 марта 2018-го бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва это категорически отрицает. 22 августа того же года был введен первый пакет американских санкций в связи с отравлением Скрипалей. Он содержал требование к Москве в течение 3 месяцев предоставить гарантии, что российское государство не будет использовать нервно-паралитические вещества. Российский МИД тогда называл санкции из-за дела Скрипалей "драконовскими".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал новые санкции США против РФ по делу об убийстве Скрипалей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санкции против России за отравление Скрипалей: по чему ударят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку

В Киеве отказались передавать власть чрезвычайной комиссии

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 38790
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 10 Просмотров: 31868
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 26712
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 13572
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 11727
Общество
Начался ремонт самой худшей трассы в Украине
Начался ремонт самой худшей трассы в Украине Просмотров: 3384
В Северодонецке построят первый в городе парк
В Северодонецке построят первый в городе парк
6
 Просмотров: 630
Без каких прививок могут не пустить в школу
Без каких прививок могут не пустить в школу Просмотров: 414
Синоптик рассказала, когда вернется жара
Синоптик рассказала, когда вернется жара Просмотров: 3762
Чего нельзя делать 5 августа - астролог
Чего нельзя делать 5 августа - астролог
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
10
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
9
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
3
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
Голосов: 42882
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua