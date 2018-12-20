Самый старый словарь назвал слово 2018 года

Назвали слово года. Фото: Times

Merriam-Webster - старейший американский словарь - выбрал слово 2018 года.

В этом году по количеству запросов им стал существительное "justice", который переводится как "справедливость", "правосудие", "законность", сообщает ВВС.

Слово "justice" стало самым популярным на сайте - его искали на 74% чаще, чем в прошлом году.

Кроме него, в десятку слов, которые чаще всего искали пользователи словаря, вошли "национализм" (nationalism), "пансексуальный" (pansexual), "Полярная звезда" (Lodestar), "прозрение" (epiphany), "безответственность" (feckless), "ничтожество" (pissant), "уважение" (respect), "инакомыслящий" (maverick) и "совершенство" (excelsior).

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В 2017 году самым популярным словом составители словаря Merriam-Webster назвали "feminism" ( "феминизм").