Самый молодой освобожденный моряк рассказал о провокациях в российском СИЗО

Освобожден моряк Андрей Эйдер рассказал, что в российском СИЗО его провоцировали и держали в тесной камере. Фото: narodna-pravda.ua

Освобожденный моряк Андрей Эйдер рассказал, что в российском СИЗО "Лефортово" его провоцировали вопросами о войне и Крыме.

Он не отвечал на вопросы, пишет 24tv.ua.

"Так какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможна конструктивный разговор? Однако, бывало, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым - это Украина. И каждый раз он это признавал", - говорит Эйдер.

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Военного удерживали в камере 3х4 м.

"Она была полностью заставлена ​​и очень тесной: когда кто-то хочет пройти, другой человек вынужден присесть. Хотя в камере было двое, однако почему-то поставили одну кровать. Отношение иногда было, как к каким-то наркоманам. Как можно военного удерживать рядом с наркоманом?" - добавил моряк.

Освобожденный из плена моряк Андрей Эйдер, 19 лет, заявил, что за почти год в неволе переосмыслил жизненные ценности. Самое важное для него - быть с родными людьми.