Самолет с украинскими экспертами отправился в Иран

Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

"Среди них – представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев.", сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

Автор: Юлия Мендель Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел вылетел в Иран.

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Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ( "МАУ") разбился в Иране 8 января. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Среди них были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. А также - 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа. В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа. Предыдущая версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.