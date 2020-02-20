Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами летит в Киев

Украинцев эвакуировали из Уханя. Фото: РБК

Самолет, который эвакуировал украинцев и граждан других восьми стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в казахстанском городе Алмата, после чего вылетел в Киев.

Самолет рейса PQ7302 прибыл в аэропорт Алматы 4:37 по местному времени (00:37 по киевскому времени). Лайнер Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с по пути в Украину совершил техническую посадку в Казахстане, где должны были высадиться двое граждан Казахстана, пишет 112.ua со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

После этого судно вылетело из аэропорта Алматы в 5:34 по местному времени (01:34 по киевскому времени) в международный аэропорт "Борисполь". Планировалось, что самолет с эвакуированными из Уханя людьми должен прибыть в место назначения в 8:05 (04:05 по Киеву).

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Напомним, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили не всех. В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка.