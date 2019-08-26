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Самолет российского олигарха пролетел над Украиной

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Самолет российского олигарха пролетел над Украиной
Самолет нарушил запрет полетов российских воздушных судов над Украиной. Фото: JKL

Самолет российского олигарха, владельца группы Тинькофф, Олега Тинькова пролетел над территорией Украины.

Воздушный борт направлялся из Кипра в РФ. В украинское воздушное пространство самолет зашел в 16:20 в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщает платформа для отслеживания полетов воздушных рейсов PlaneRadar в Twitter.

"В 16:20 бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы Тинькофф, вылетевший из аэропорта Ларнака, Кипр, пролетел через территорию Украины", - говорится в сообщении.

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В сентябре 2015 года Украина объявила о запрете полетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым и города Украины. В ответ Россия запретила полеты в свои города всем украинским авиакомпаниям. 26 ноября 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. Подобные действия в правительстве объяснили тем, что российская сторона не сняла ограничения с транзита и полетов украинских авиакомпаний в Россию, а также возможностью использования украинского авиационного пространства Россией для провокаций.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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