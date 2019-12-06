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пятница, 06 декабря 2019 18:20

"Самое главное - это действовать. Ошибки означают, что вы не стоите на месте"

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Как создавать и запускать успешные проекты, реализовывать идеи, быстро превращать мечты в цели и воплощать их? Что важно для запуска собственных проектов и что является опорой в ежедневной работе? Об этом говорили Дмитрий Деркач, Зара Гусейнова, Василий Гроголь, Марина Батуринец и Максим Сердюк на Red Bull #ДійШвидко Киев, который состоялся в UNIT.City. Модерировал мероприятие главный редактор The Village Украина Андрей Баштовый.

Делимся самыми интересными цитатами спикеров.

Автор: Red Bull
  "Инициативная команда, которая сама принимает решение - это ключевое в бизнесе" - Дмитрий Деркач
"Инициативная команда, которая сама принимает решение - это ключевое в бизнесе" - Дмитрий Деркач

Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино":

"Все ждут какой-то волшебной таблетки или уникальных знаний и книг, после которых удастся построить что-то грандиозное. Но я вас разочарую, такого не бывает. Самое главное - это действовать, не ждать, брать инициативу в свои руки. Вы наделаете кучу ошибок, и это классно. Если вы делаете ошибки - это значит, что вы не стоите на месте.

Банальное правило Парето реально работает. Это история о фокусировке на самом деле и расстановке приоритетов. Это касается как рабочих задач, которые сваливаются со всех сторон, так и целей в жизни: поставьте одну маленькую, но достигните ее, тогда переходите к следующей.

Инициативная команда, которая сама принимает решение - это ключевое в бизнесе.

Важно, чтобы сотрудники брали на себя ответственность. Лучше попросить прощения, чем просить разрешения. Это круто, когда ко мне приходят с готовым решением и нередко даже с результатами. Это показатель того, что команда самостоятельная и не боится ответственности. В таком случае я могу не заниматься микроменеджментом, а участвовать в проектах, которые лично мне интересны, или вообще поехать на 3 месяца в путешествие и быть на связи только в мессенджерах."

  Зара Гусейнова имеет 4 бизнеса. Последние 4 года руководит ими дистанционно
Зара Гусейнова имеет 4 бизнеса. Последние 4 года руководит ими дистанционно

Зара Гусейнова, основательница платформы WoWoman, бизнес-кафе и коворкинга W_Space, магазинов Alza & Milana:

"Азербайджан - мусульманская страна, поэтому менталитет у людей здесь более консервативен, чем в Украине. 8 лет назад я начинала свой бизнес, и ко мне в бутики приходили мужчины с налоговой и просили позвать директора. Выходила я, 18-летняя девушка, в джинсах и кроссовках. Меня не воспринимали серьезно. Приходилось звонить отцу, чтобы он им объяснял, что это мой бизнес, к которому он не имеет отношения, и им действительно все дела надо решать со мной. Это раздражало. Поэтому я организовала образовательную платформу для женщин, которая базируется на идее "делай то, что хочешь ты, а не то, что говорят родители и общество".

Именно так 5 лет назад начинался проект WoWomen, а теперь это комьюнити из 5 тысяч женщин в 3 странах. В прошлом году Facebook отобрал нас в сотню лучших сообществ мира и дал финансирование, на которое мы планировали запустить небольшой образовательный центр для женщин. А вышел коворкинг-центр в центре города с террасой на 500 квадратных метров, бизнес-кафе и образовательные курсы.

Сегодня у меня есть 4 бизнеса. Последние 5 лет я ими управляю дистанционно. Для меня предпринимательство - это прежде всего свобода. Это моя главная ценность. Согласно ей я принимаю все решения в жизни. За весь период ни в один из проектов я не привлекала инвестиции. Кто-то мне говорит, что это не super smart, но я считаю, что это мой выбор - идти медленнее, но самостоятельно, сохраняя полную свободу действий."

Автор: Red Bull
  "Есть два типа людей: сумасшедшие и нормальные. Первые двигают миром" - Василий Григоль
"Есть два типа людей: сумасшедшие и нормальные. Первые двигают миром" - Василий Григоль

Василий Гроголь, отельер, исполнительный директор BURSA, соучредитель и операционный директор Kooperativ:

"В моем понимании есть два типа людей: сумасшедшие и нормальные. Мне кажется, что мир двигают именно сумасшедшие. Когда я обдумываю новый проект или свое следующее действие, то вспоминаю Канье Уэста: что бы он сказал про это, какую оценку дал бы. Он сумасшедший, он создает вселенные, а не просто бизнесы, продукты или вещи, Канье делает то, чего никогда не было.

Архитекторы 21 века - это Маск и Канье Уэст. Быть архитектором - это иметь определенный склад ума, потому что они работают больше других, могут объединить много разных людей вокруг большого, сложного задания, готовы браться за неизвестные проекты, очень амбициозные и не могут что-то не изобретать.

Я считаю, что есть 2 типа мотивации - monetary и non-monetary. Мотивация идет через команду, нашу семью. Хочу, чтобы люди работали в компании, где им хорошо, в которую они верят, у которой есть будущее. Чтобы те, кто со мной сегодня, оставались рядом на всю жизнь. Именно для этих людей я развиваюсь, чтобы им было куда расти."

  За первый год существования школы Bazilik ее основательница Марина Батуринец провела около 10 программ для групп с 30-35 студентов
За первый год существования школы Bazilik ее основательница Марина Батуринец провела около 10 программ для групп с 30-35 студентов

Марина Батуринец, основательница школы Bazilik и медиа о коммуникации и креативные индустрии Bazilik Media:

"За первый год существования школы мы провели около 10 программ для групп с 30-35 студентов. Я знала всех поименно, кто чем живет, куда дальше пошел работать, пыталась следить за развитием участников. Со своей стороны выпускники оставались со школой в онлайне: первыми подписывались на наши новые проекты и комментировали посты.

В определенный момент я поняла, что эта связь, переросший в комьюнити, могу использовать только в диджитал, но и для создания новых образовательных программ. Например, если я вижу потенциального лектора, с которым хотела бы поработать, но не уверена в нем, то честно пишу в нашу закрытую студенческую группу: "Это классный специалист, у него 100% есть классные знания, но он никогда не был лектором. Я не знаю, что из этого получится", и мы вместе проводим закрытую тестовую лекцию. Наши студенты тестируют потенциальных лекторов, и здесь все выигрывают: студенты в любом случае получают знания, лекторы - обратную связь о своих слабых и сильных сторонах, а я - уверенность в продукте, который затем представляю публично."

Максим Сердюк, главный редактор онлайн-медиа "СЛУХ":

"Для меня в жизни и работе есть несколько вещей, которые важнее тайм-менеджмента и управления проектами. Первое: всегда переступать через себя, когда страшно. Второе: всегда делать все в кайф. Третье: понимать свою ответственность за то, что делаешь. Кайфуй, но безопасно. Четвертое: не бояться обращаться за помощью к другим. Я ничего не умею, но могу преодолеть себя (см. мой первый пункт), позвонить кому-то и попросить о помощи. Чем больше помогаешь другим и просишь поддержки, тем больше растешь. Достичь чего-то самостоятельно сложно, поэтому важна команда и доверие к ней.

Но самый важный пункт, который может перечеркнуть все остальные - это ежедневно работать над собой и своими проектами, просто фигачить.

По моему мнению, было бы хорошо, если бы то, что вы делаете, базировалось на чувстве юмора, искренности и смелости. Иначе нет смысла работать, можно всю свою жизнь протупить, а так вы хоть получите удовольствие."

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Дата
06
декабря

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