Самка собаки и секс-работница: в Финляндии создали "вежливый" шрифт

Финская компания TietoEvry создала шрифт The Polite Type для противодействия буллинга. Шрифт использует машинное обучение для автоматической замены оскорбительных слов и выражений английского языка на эвфемизмы.
Подпадают автоматической замене ненормативные слова для обозначения этноса, расы, сексуальной ориентации, сообщил "Хмарочос", ссылаясь на сайт разработчика.
Так, набранное шрифтом выражение "ты уродливый" автоматически меняется на "ты не традиционно красив", "я тебя ненавижу" - на "я не согласен с тобой", "закрой рот" - на "хочу тишины и покоя", "ты тупой" - на "ты глупенький". Слово "сука" шрифт заменяет на "самка собаки", а "проститутка" - на "секс-работница".
Слова, которые нельзя заменить без оскорбительного оттенка, такие как fucking и idiot, программа просто заблюрит. Данная опция введена впервые, когда размытость включено как отдельный символ гарнитуры.
Цель шрифта The Polite Type - указать на недопустимые слова, словосочетания и выражения, и продемонстрировать вежливее формы обращения. Разработчики призывают желающих наполнять словарь программы и надеются, что со временем она будет распознавать широкий контекст.
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