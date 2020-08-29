Самка собаки и секс-работница: в Финляндии создали "вежливый" шрифт

Финская компания TietoEvry создала шрифт The Polite Type для противодействия буллинга. Шрифт использует машинное обучение для автоматической замены оскорбительных слов и выражений английского языка на эвфемизмы.

Подпадают автоматической замене ненормативные слова для обозначения этноса, расы, сексуальной ориентации, сообщил "Хмарочос", ссылаясь на сайт разработчика.





Автор: thepolitetype.com ("Хмарочос") Шрифт оставляет определенные возможности, чтобы оскорбить собеседника

Так, набранное шрифтом выражение "ты уродливый" автоматически меняется на "ты не традиционно красив", "я тебя ненавижу" - на "я не согласен с тобой", "закрой рот" - на "хочу тишины и покоя", "ты тупой" - на "ты глупенький". Слово "сука" шрифт заменяет на "самка собаки", а "проститутка" - на "секс-работница".

Слова, которые нельзя заменить без оскорбительного оттенка, такие как fucking и idiot, программа просто заблюрит. Данная опция введена впервые, когда размытость включено как отдельный символ гарнитуры.





Автор: thepolitetype.com ("Хмарочос") Выражение "I fucking hate you" в интерпретации разработчиков

В школе города Городище Черкасской области 7-классника Артема Корниевского избили ученики из параллельного класса во время урока. В детской областной больнице школьник пролежал 10 дней с сотрясением мозга.