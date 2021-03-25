Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"

24 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я годовая антарктическая экспедиция.

Ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций. Но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников - Богдан Гаврилюк. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального антарктического научного центра.

Автор: НАНЦ На станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-антарктическая экспедиция. В общем - 12 участников - 11 мужчин и одна женщина

"Руководителем экспедиции будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском"- ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция. Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: из них 11 мужчин и одна женщина. Географически, всего в составе экспедиции представителей Харьковщины - трое, по двое - из Киева и Черниговщины, по одному участнику - из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей", - рассказали в НАНЦ.

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Большая часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Потом кораблем они должны добраться до станции.

Экспедицией запланированы исследования по пяти основным направлениям: геокосмические; геолого-геофизические; гидрометеорологические; океанографические; биологические.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" 6 февраля праздновала 25-летие. Тогда Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию ​​"Фарадей", которую переименовали в честь первого президента Академии наук Украины. 25 экспедиций провел за это время Национальный антарктический центр. Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов. Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек. В основном там находятся ученые. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.