Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 378
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 630
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 792
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
9
17
12
10
7
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Офис президента отмывают 3-й день: фото
Офис президента отмывают 3-й день: фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 693
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 342
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 07:34

Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"

  Комментировать

24 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я годовая антарктическая экспедиция.

Ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций. Но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников - Богдан Гаврилюк. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального антарктического научного центра.

Автор: НАНЦ
  На станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-антарктическая экспедиция. В общем - 12 участников - 11 мужчин и одна женщина
На станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-антарктическая экспедиция. В общем - 12 участников - 11 мужчин и одна женщина

"Руководителем экспедиции будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском"- ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция. Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: из них 11 мужчин и одна женщина. Географически, всего в составе экспедиции представителей Харьковщины - трое, по двое - из Киева и Черниговщины, по одному участнику - из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей", - рассказали в НАНЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые

Большая часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Потом кораблем они должны добраться до станции.

Экспедицией запланированы исследования по пяти основным направлениям: геокосмические; геолого-геофизические; гидрометеорологические; океанографические; биологические.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" 6 февраля праздновала 25-летие. Тогда Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию ​​"Фарадей", которую переименовали в честь первого президента Академии наук Украины. 25 экспедиций провел за это время Национальный антарктический центр. Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов. Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек. В основном там находятся ученые. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 34443
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 12231
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 10107
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 7704
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6372
Общество
Какая погода будет на Пасху
Какая погода будет на Пасху Просмотров: 36
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 198
У Азарова говорят, что он не получал подозрение в госизмене
У Азарова говорят, что он не получал подозрение в госизмене Просмотров: 72
Активисту Ратушному вручили подозрение после эфира
Активисту Ратушному вручили подозрение после эфира Просмотров: 333
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Просмотров: 522
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 55707
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть