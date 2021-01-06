Сайты НАБУ и Госспецсвязи заинтересовали хакеров: 16 кибератак за неделю

Хакеры атаковали сайты НАБУ и Госспецсвязи. Фото: 3dnews.ru

В Украине с 30 декабря по 5 января зафиксировали активные кибератаки на сайты НАБУ и Госспецсвязи.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 76 328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксированы и заблокированы 16 DDoS-атак, в частности на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 055 047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

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Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

В конце прошлого года Кабмин принял постановление, определяющее меры для обеспечения функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.