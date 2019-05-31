Сады будут иметь основание отказывать в приеме непривитым детям

Адвокат Антон Зубков: Никто не отменяет права на образование. Ребенок может быть на домашнем или отдаленном обучении Фото: Etcetera.media

Отныне детские сады будут иметь законное основание отказывать в приеме непривитым детям.

Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат Антон Зубков.

Верховный Суд Украины запретил ребенку без необходимых прививок посещать дошкольное учебное заведение. Об этом сказано в решении от 17 апреля 2019 года. В вердикте говорится, что индивидуальный интерес не может быть выше интересов общих.

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"Решение Верховного суда является позицией. Для других судов его постановление является обобщающим практику. В подобных делах будут руководствоваться им. Каждое дело имеет свои нюансы, но общая позиция уже видна. Дошкольные учреждения теперь будут иметь практическую основание для отказа принять непривитого ребенка. Никто не отменяет права на образование. Ребенок может быть на домашнем или отдаленном обучении. Тем более, что дошкольное образование в нашей стране не обязательна. Прямой запрет касается только сервис невакцинированных ребенка с другими детьми. Этим она ставит под угрозу их здоровье. Суд сравнил обязанность вакцинации и право на дошкольное образование. Иными словами, что важнее - общественное или индивидуальное. И здесь интересы общественности перевесили", - говорит адвокат Антон Зубков.

Отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.