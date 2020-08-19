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среда, 19 августа 2020 23:04

Садовый четвертый раз будет баллотироваться в мэры Львова

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Садовый четвертый раз будет баллотироваться в мэры Львова
Садовый четвертый раз идет на выборы мэра Львова. Фото: Reuters

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что в четвертый раз будет баллотироваться на пост мэра.

Соответствующее видеообращение Садовый опубликовал в Facebook.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я вот себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить еще очень много проблем. Надо достроить до конца? Надо. А улицу Бандеры или Субботовской с Обильное-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Очень серьезные работы сейчас идут в больницу скорой помощи. Это должно быть очень серьезная, крутая больница. Надо это все сделать? И конечно, что нужно. (...) Ну и что? Это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду ", - отметил Садовый.

Раньше сообщалось, Андрей Садовый является мэром Львова с 2006 года, в 2015 году на местных выборах он в третий раз победил с 62% голосов. В марте 2019 Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.
В 2019 году Садовый задекларировал 1,03 млн грн зарплаты, а его жена - 7,2 млн грн дохода и 2 млн грн в банке на счетах.

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Дата
19
августа

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