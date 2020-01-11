"Шабаш ведьм" - Надежду Савченко поймали в компании соратниц Януковича

Савчанко и соратницы Януковича приняли участие в телевизионном шоу. Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Экс-нардеп Надежда Савченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш и бывший нардеп Елена Бондаренко вместе приняли участие в телевизионном шоу.

"Лена Бондаренко, Лена Лукаш и Надюха Савченко вчера на эфире Zik. Аню Герман не приглашали - потому что тогда концентрация темной материи в одной отдельно взятой студии достигла бы критической величины и открылся бы проход в инферно", - иронично написал в Facebook Алексей Голобуцкий.

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Пользователи сети отреагировали на этот факт в комментариях и отметили, что с таким успехом в страну скоро вернется экс-президент Украины Виктор Янукович: "Я же говорю - три макбетовських ведьмы", "Азарова не хватает", "Такими темпами скоро в ОП приедет легитимный , законтачить там Зе и объявит себя губернатором Малороссии", "Представляю, сколько змеиного яда удалось наточить в чашечки, что вот перед ними стоят", "Шабаш ведьм".

Ексдепутат Верховной Рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканале ZIK. Это медиа связывают с депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.