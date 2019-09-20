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пятница, 20 сентября 2019 05:10

Савченко стала ведущей на телеканале Медведчука

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Савченко стала ведущей на телеканале Медведчука
Савченко устроилась ведущей. Фото: Слово і Діло

Ексдепутат Верховной Рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканале ZIK.

Это медиа связывают с депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Анонс программы с Савченко появился на канале ZIK в YouTube.

"Я нахожусь здесь для вас, украинцы, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады - что происходит в закулуарних разговорах, как у вас воруют ваши деньги, как принимаются преступные для украинцев законы", - заявила новая ведущая и добавила, что "рассказывает правду".

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Напомним, у телеканала ZIK появился новый владелец - депутат от "Оппозиционного блока - За Жизнь" Тарас Козак, который уже имеет телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Казак - близкий соратник Виктора Медведчука.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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