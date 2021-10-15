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пятница, 15 октября 2021 17:01

С понедельника четыре области перейдут в красную зону

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С понедельника четыре области перейдут в красную зону
Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская область с понедельника перейдут в красную зону. Фото: Pexels

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская область с понедельника перейдут в красную зону.

Там превышен уровень эпидемической опасности, сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей", - говорится в сообщении.

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На территории этих областей будут действовать ограничения, предусмотренные для красной зоны.

В Херсоне на улицы вышли противоковидные патрули, которые следят за соблюдением требований красной зоны карантина. Ситуация с Covid-19 в городе напряженная - местные больницы заполнены более чем на 95%, а херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах.

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