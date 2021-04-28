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среда, 28 апреля 2021 20:23

С нынешним руководством государства будем воевать как в 2014-м - волонтер

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С нынешним руководством государства будем воевать как в 2014-м - волонтер
Михаил Макарук: "Армия родилась. Должно происходить постоянное перевооружение, наращивание потенциала". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Армия истощена военными действиями, продолжающимися уже восьмой год. Увольняются офицеры, имеющие боевой опыт, действуют коррупционные схемы. Немалое количество техники, находящейся на вооружении, устарела. Но украинская армия есть и готова дать отпор агрессору.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"У нас восьмой год идет война. Любая армия от этого устанет, – говорит он. – Боюсь, что с нынешним руководством государства будем воевать как в 2014-м. По моему мнению, ситуация в армии сложная из-за Руслана Хомчака (главнокомандующий Вооруженных сил. – Gazeta.ua). С его приходом уволилось много офицеров, которые прошли войну и повысились до Генштаба. Например, Сергей Попко, командующий Сухопутных войск. Это единственный в Украине человек, приглашенный в резиденцию объединенных штабов США. Это очень большое уважение. Уволились люди, которые занимались военной психологией. Такие как Эдуард Литвиненко. Уволили Виктора Кевлюка, имеющего колоссальный опыт в артиллерии. Молчу уже о военной медицине и логистике.

Не выполняются решения министра обороны, хамское общение, коррупция. Скандалы, связанные с командующим Медицинскими силами Игорем Хоменко, – уникальны. Человек заболел ковидом. В армии есть инструкция – сколько денег ему выплатить. Но если твой товарищ главком, ты получишь не полторы тысячи гривен, а 40 000. Твой ковид приравняют к СПИДу или гепатиту. Пилят деньги".

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Техническое состояние армии, по словам волонтера, до сих пор оставляет желать лучшего.

"Говорят, что Минобороны закупило старый хлам, а не новую технику. Я начал выяснять. Оказывается, что задание что-то купить дает Генеральный штаб, а Министерство ищет, где. За восемь лет войны не построили ни одного патронного завода или других предприятий по производству пороха, детонаторов, гильз. Заглохли программы – ничего не слышно о "Громе" (Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разработанный конструкторским бюро "Южное". Радиус действия 280 км, озвучена возможность создания версии с радиусом действия до 500 км. – Gazeta.ua) или "Сапсан" (проект оперативно-тактического ракетного комплекса. – Gazeta.ua). Зато строим корветы у турок. Зачем – не понятно.

Один из депутатов профильного комитета обороны и безопасности отчитывается в "Фейсбуке", что он был в своем округе на Николаевском авиаремонтном заводе. Там ремонтируют Ил-76 – Украине нужны такие самолеты. И еще – два Бе-12. Это амфибии 1956 года выпуска, их место – в музее. Но собираются реконструировать. Зачем? Эти деньги можно вложить в новые самолеты или вертолеты. Это показатель того, что происходит в государстве".

Однако Михаил Макарук отмечает, что, несмотря на все проблемы, мощность Вооруженных Сил Украины с 2014 года существенно возросла.

"В первую очередь – у нас появилась армия. Взвод 8-го полка спецназа воевал в Краматорске, имея три бронежилеты и две каски. Сейчас солдата одевают от нижнего белья до бронежилета. Заходит новая техника, реконструируется старая. Появилась командная структура. Армия родилась. Должно происходить постоянное перевооружение, наращивание потенциала. Спрашивают: а куда списать БМП-2? В бригады территориальной обороны. Пусть учатся на этих машинах. Армию надо развивать постоянно. У нас вечно будет сумасшедший сосед. Но Южная Корея смогла выжить, Израиль – тоже. Чем мы хуже?" – заключает он.

Полное интервью с Михаилом Макарук читайте в журнале "Країна".

Россия отводит свои войска от границ Украины. Но не следует считать, что угроза полномасштабного военного вторжения миновала. Она не исчезла и не исчезнет, пока в Кремле сидит Путин, считает директор Международного института демократии Сергей Таран.

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