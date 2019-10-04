С началом войны начали идентифицировать себя украинцами - Бекешкина

Ирина Бекешкина: Люди мечтают о волшебнике. Сейчас думают, что наконец имеют слугу народа, который сделает все, как надо. Фото: Сергей Старостенко

В течение последних пяти лет выросла национальная идентификация украинцев.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Люди чувствуют себя гражданином Украины, гордости за нее. Когда социологи спрашивали "кто вы в первую очередь", ранее на востоке и юге преобладала региональная идентификация - люди считали себя в первую очередь жителями своих городов или регионов. С началом войны люди должны были определиться. В Одессе сейчас стало значительно больше тех, кто осознает себя украинцем. Ранее абсолютное большинство идентифицировала себя одесситами", - объясняет експертка.

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Однако мы до сих пор связываем благосостояние страны не с институтами, а с новыми лицами, говорит Ирина Бекешкина.

"Есть устоявшийся график доверия к президентам. Сразу после выборов рейтинг лидера на заоблачной высоте, за год - на уровне моря. Это называется патернализмом. Чем беднее страна, тем его больше. Люди мечтают о волшебнике. Сейчас думают, что наконец имеют слугу народа, который сделает все, как надо. Такие же надежды были на Ющенко, Януковича", - добавляет социолог.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.