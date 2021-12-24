С начала декабря в Украине утонул 31 человек. Трое погибших – дети

В Украине с начала текущего месяца на водоемах утонул 31 человек.
Трое из погибших - дети, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов", - говорится в сообщении.
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Спасатели опубликовали правила поведения вблизи замерзших рек:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед в случае различной окраски льда, а также во время сильного перепада температуры или потепления;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность.
В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.
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