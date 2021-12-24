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понедельник, 27 декабря 2021 04:37

С начала декабря в Украине утонул 31 человек. Трое погибших – дети

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С начала декабря в Украине утонул 31 человек. Трое погибших – дети
ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов. Фото: t.me/dsns_telegram

В Украине с начала текущего месяца на водоемах утонул 31 человек.

Трое из погибших - дети, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"ГСЧС предупреждает об опасности замерзших водоемов", - говорится в сообщении.

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Спасатели опубликовали правила поведения вблизи замерзших рек:

- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

- нельзя выходить на лед в случае различной окраски льда, а также во время сильного перепада температуры или потепления;

- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

- следите за досугом детей и объясняйте им опасность.

В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.

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