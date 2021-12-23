Двое детей провалились под лед в пруду: оба погибли

В Херсонской области в пруду утонули двое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Трагедия произошла в селе Раздольное Каховского района, 23 декабря.
Двое 8-летних детей играли на тонком льду и провалились в воду. Спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поиски второго ребенка продолжаются.
Подобная история, но со счастливым завершением случилась в Кропивницком, на Киевщине.
Пятиклассница провалилась под лед в пруду в микрорайоне Озерная Балка возле Гимназии новейших технологий обучения. В заведение прибежала другая школьница и рассказала о происшествии.
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В гимназии как раз был врач и общественно-политический деятель Константин Яринич.
"Он мгновенно сориентировался, попросил веревку и бросился на спасение. Работники заведения в это время вызвали службы экстренного реагирования. Константин, сняв одежду по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли вытянуть девочку, Пятиклассницу согрели в гимназии и успокоили до прибытия медиков, которые транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу", - сообщили в ГСЧС.
В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.
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