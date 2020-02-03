С Епифанием украинская церковь твердо встала на ноги - Порошенко о первом годе после интронизации митрополита

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил митрополита Киевского и всея Украины Епифания с первой годовщиной интронизации и днем ​​рождения.

"Сегодня у нас у всех большой праздник. Праздник, когда государство имеет прочный фундамент нашей церкви. Праздник, когда страна имеет духовных лидеров. Лидеров, которые ведут страну за собой, которые сеют веру в Господа нашего Иисуса Христа. Сеют веру в справедливость, сеют веру в Украину", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины добавил: "Мы говорили с его блаженством, что этот год был очень непростой. Но в этот год сотни приходов присоединились к нашей церкви".

Порошенко отметил, что за этот очень непростой год православные церкви мира признали автокефальную православную церковь Украины. "И это точно без воли Божьей не произошло бы", - сказал он.

"Прошел всего лишь год, но уж год. За этот год произошло столько много событий. Очень многие рассчитывали, что за этот год наша церковь не пройдет этих испытаний. Но хочу подчеркнуть, что по очень мудрым руководством его блаженства церковь укрепилась, твердо стала на ноги. И сегодня пользуется абсолютно заслуженным уважением во всем мировом православии", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Действительно прошло немного времени. Потому что церковь живет по другим категориями. Поэтому первый год - это немного времени, но этот год был очень ответственный. Потому что, сохранив единство, мы сейчас имеем общее будущее. Мы имеем признания со стороны других православных церквей. Мы видим, что украинский народ поддерживает нашу уже признанную поместную Православную Украинскую Церковь", - подчеркнул митрополит Епифаний. Он отметил, что по последним опросам почти 40% украинцев называют себя верующими ПЦУ. "Я благодарен вам, потому что именно благодаря вашему героическому подвигу Украина в свое время получила исторический документ Томос. Поэтому нужно и в дальнейшем много трудиться, чтобы наша церковь в дальнейшем утверждалась, росла, и все православные украинцы, объединившись, творили наше общее будущее", - обратился митрополит Епифаний к Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что удивительным образом день интронизации совпадает с днем ​​рождения его блаженства. Он поздравил митрополита Епифания и поблагодарил за ту большую работу и любовь, которую он испытывает к Украине и к нашей церкви и пожелал предстоятелю ПЦУ здоровья, мудрости, счастья.