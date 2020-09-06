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воскресенье, 06 сентября 2020 12:25

С адекватным финансированием западная Украина сможет развивать медицинский туризм - Палица

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  Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook
Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook

"Западные области, в частности Тернопольщина, могут развивать медицинский туризм, если будет соответствующее финансирование отрасли", - Игорь Палица.

В рамках рабочего визита в Тернопольский областной клинической больницы лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица отметил, что при высокой квалификации врачей, медицине не хватает средств и современного оборудования.

В качестве примера успешного восстановления медицинских учреждений Игорь Палица привел Волынь, где он возглавлял областной совет: средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр, на очереди - неонатальный и областная больница.

Тернопольские медики отмечают: есть острая необходимость в отдельном детском стационаре на 500 коек с диагностическими кабинетами и операционным блоком. Ведь детей с инфекционными заболеваниями негде оперировать, чтобы не ставить под угрозу других пациентов.

  Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook
Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook

Отдельный вопрос - оплата труда врачей и их страхования. Ведь те медики, которые не работают, в соответствии с пакетов НСЗУ, с больными коронавирус, не застрахованы, хотя рискуют так же.

  Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook
Средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр. Фото: Facebook

"Мы на прошлой неделе внесли законопроект по страхованию медиков и педагогов, что все врачи и педагоги должны быть застрахованы за счет государства", - рассказал Игорь Палица о законодательной инициативе депутатской группы "Партия" ЗА БУДУЩЕЕ ".

Справка:

На сегодняшний день Тернопольская областная детская клиническая больница на 405 коек - единственный в области лечебно-диагностический центр, который предоставляет многопрофильную высокоспециализированную медицинскую помощь детскому населению Тернопольщины от рождения до 18 лет.

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06
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