С 27 июля в Украине снова будет работать ГАИ

На украинские дороги возвращаются ГАИ. Фото: УНИАН

Одной из главных причин ДТП называют невыполнение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Поэтому с пятницы 27 июля 2018 года будет осуществляться скоростной контроль на украинских дорогах.

Решение о возвращении контроля скорости было принято 20 июля на межведомственном оперативном совещании представителей Мининфраструктуры, Национальной полиции и Укртрансбезопасности. Тогда в один день произошло несколько трагических ДТП с участием маршруток и грузового транспорта в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях, погибли 18 человек, ещё 20 были ранены. Серия смертельных аварий на дорогах Украины заставила чиновников ввести тотальный контроль перевозчиков и вернуть скоростной контроль на дорогах, сообщает Автотема.

В первое время контроль будет производиться в ручном режиме, с помощью обычных радаров.

С 1 января 2018 года начали действовать новые ограничения скорости: скорость движения автотранспорта в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч.

Согласно правилам дорожного движения, превышать ограничения по скорости могут водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен.

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В апреле Кабмин призывал Раду увеличить штрафы за превышение скорости до 3400 грн, но решение так и не было принято.