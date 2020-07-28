Ryanair запускает новые рейсы из Одессы

Авиакомпания Ryanair запускает 2 новых рейса из Одессы в Афины и Барселону в зимнем расписании на 2020-2021 годы.
В заявлении авиакомпании говорится, что полеты в Грецию будут выполняться раз в неделю, в Испанию - дважды в неделю.
Минимальная заявленная цена авиабилетов с учетом перевозки небольшого места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см начинается от 979 грн в одну сторону.
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Из системы бронирования Ryanair следует, что оба новых маршрута лоукост-авиакомпания запустит с 27 октября.
Рейсы Одесса - Афины будут выполняться по субботам, в некоторые недели также по вторникам. Полеты Одесса - Барселона внесены в расписание по вторникам и субботам.
Компания МАУ изменила ряд полетов. В августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь. До 15 августа отменили рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев. Внутренние рейсы будут в Одессу, Херсон и Львов.
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