Ryanair и Wizz Air распродают билеты по невероятным ценам

Лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето.
В цену билетов они закладывают перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см в Ryanair и к 40х30х20 см в Wizz Air, сообщает "Лига".
Для перевозки большего количества вещей нужно приобрести услугу "приоритетная посадка".
Самые дешевые билеты Ryanair:
из Киева:
- Братиcлава - от 14,99 евро (июль);
- Краков - от 14,99 евро (август);
- Варшaва (Модлин) - от 14,99 евро (август);
- Лондон (Станстед) - от 19,99 евро (июль);
- Вена (Laudamotion) - от 19,99 евро (июль);
- Беpлин - от 22,98 евро (август);
- Манчестер - от 23 евро (июль);
из Львова:
- Дюссельдорф-Веце - от 14,99 евро (июль);
- Лондон (Станстед) - от 17,99 евро (июль);
- Варшава (Модлин) - от 20,19 евро (август);
из Одессы:
- Краков - от 26,92 евро (июнь).
Самые дешевые билеты Wizz Air:
из Киева:
- Лондон (Лутон) - от 429 грн (июль, август);
- Люблин - от 499 грн (июнь, июль, август);
- Вильнюс - от 579 грн (июнь, июль, август);
- Копенгаген - от 649 грн (июнь, июль, август);
- Рига - от 649 грн (август);
- Вена - от 719 грн (июль, август);
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из Львова:
- Катовице - от 289 грн (июнь, июль, август);
- Братислава - от 429 грн (июль, август);
- Копенгаген - от 579 грн (июнь, июль, август);
- Лондон (Лутон) - от 579 грн (июнь, июль, август);
- Берлин - от 649 грн (июль, август).
Лоукост Ryanair осенью 2019-го откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии. С октября можно будет улететь из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.
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