Ryanair и Wizz Air распродают билеты по невероятным ценам

Лоукосты начали распродажу билетов. Фото: FOT.KY

Лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето.

В цену билетов они закладывают перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см в Ryanair и к 40х30х20 см в Wizz Air, сообщает "Лига".

Для перевозки большего количества вещей нужно приобрести услугу "приоритетная посадка".

Самые дешевые билеты Ryanair:

из Киева:

- Братиcлава - от 14,99 евро (июль);

- Краков - от 14,99 евро (август);

- Варшaва (Модлин) - от 14,99 евро (август);

- Лондон (Станстед) - от 19,99 евро (июль);

- Вена (Laudamotion) - от 19,99 евро (июль);

- Беpлин - от 22,98 евро (август);

- Манчестер - от 23 евро (июль);

из Львова:

- Дюссельдорф-Веце - от 14,99 евро (июль);

- Лондон (Станстед) - от 17,99 евро (июль);

- Варшава (Модлин) - от 20,19 евро (август);

из Одессы:

- Краков - от 26,92 евро (июнь).

Самые дешевые билеты Wizz Air:

из Киева:

- Лондон (Лутон) - от 429 грн (июль, август);

- Люблин - от 499 грн (июнь, июль, август);

- Вильнюс - от 579 грн (июнь, июль, август);

- Копенгаген - от 649 грн (июнь, июль, август);

- Рига - от 649 грн (август);

- Вена - от 719 грн (июль, август);

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из Львова:

- Катовице - от 289 грн (июнь, июль, август);

- Братислава - от 429 грн (июль, август);

- Копенгаген - от 579 грн (июнь, июль, август);

- Лондон (Лутон) - от 579 грн (июнь, июль, август);

- Берлин - от 649 грн (июль, август).

Лоукост Ryanair осенью 2019-го откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии. С октября можно будет улететь из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.