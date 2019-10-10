Рябошапка получил зарплату в 4 раза больше оклада

Рябошапка в сентябре заработал 131 728 грн. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в сентябре заработал 131 728 грн.

Оклад за месяц у Рябошапки составил 37 тыс. грн. Надбавка за выслугу лет - от 10 до 50% оклада, сообщили в ответе ГПУ на запрос журналистов, передает "Апостроф".

Рябошапка получил надбавку за выполнение особо важной работы, за почетное звание "заслуженный", надбавку за работу в условиях режимных ограничений и премию.

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СМИ подсчитали, что президент Владимир Зеленский в сентябре заработал в 4,7 раза меньше, чем Рябошапка. Зарплата Зеленского составила 28 тыс. грн. 5,5 тыс. пошли на оплату налогов.

Депутаты Верховной Рады 9-го созыва получили первую полноценную заработную плату. Председателю Совета Дмитрию Разумкову за период с 29 августа по 30 сентября заплатили 50,5 тыс. грн. Первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку - 59,3 тыс. грн, а заместителю председателя Офиса президент Анне Коваленко - 49,8 тыс. грн.