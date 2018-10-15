Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 216
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 2313
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3 Просмотров: 1593
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 639
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 981
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3042
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1422
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 873
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Фото
Все фото
19
11
5
5
8
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
В Киеве не дали уничтожить памятник советскому генералу
В Киеве не дали уничтожить памятник советскому генералу
Благодаря им Украина существует: открыли Зал памяти погибших защитников
Благодаря им Украина существует: открыли Зал памяти погибших защитников
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Видео
Все видео
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
Историк рассказал всю правду об Украинской повстанческой армии
Историк рассказал всю правду об Украинской повстанческой армии
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 639
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3042
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1422
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3834
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 612
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 11:51

Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины

  Комментировать
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
Заседание Синода РПЦ впервые пройдет за пределами России Фото: Главком

Русская православная церковь собирается действовать в ответ на решение Константинопольского патриархата в Украине. В понедельник синод будет заседать в Минске.

Предполагается, что на принятие решения уйдет примерно 4 часа. Активные консультации шли накануне, сообщил Укринформ.

"Синод РПЦ выразит абсолютно недвусмысленную позицию в отношении тех заявлений и тех решений, которые были приняты в Стамбуле, и даст окончательную оценку всему тому, что было сделано Константинопольским патриархатом за последнее время. Ответ Священного синода будет адекватным и жестким", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Заседание Синода РПЦ впервые пройдет за пределами России. Четыре дня там определялись, как реагировать на решение Вселенского патриарха о начале процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь

Ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) Климент Вечеря заявлял, что на Вселенского патриарха Варфоломея должна быть наложена анафема через решение снять проклятие из руководителей украинских православных церквей Филарета и Макария.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля.

После этого состоится получения предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 23418
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 20800
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 17820
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15616
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 12285
Общество
Депутат выстрелил себе в живот
Депутат выстрелил себе в живот Просмотров: 1143
Ляшко на Покрова поздравил бойцов в госпитале
Ляшко на Покрова поздравил бойцов в госпитале Просмотров: 90
С сегодняшнего дня водителей начнут штрафовать за превышение скорости
С сегодняшнего дня водителей начнут штрафовать за превышение скорости Просмотров: 1350
Ичня и три села без газа: пожар на арсенале еще тушат
Ичня и три села без газа: пожар на арсенале еще тушат Просмотров: 63
В понедельник в Украине по-летнему тепло
В понедельник в Украине по-летнему тепло Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
5
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
5
В Киеве стартовал марш националистов
4
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Голосов: 27182
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua