Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины

Заседание Синода РПЦ впервые пройдет за пределами России Фото: Главком

Русская православная церковь собирается действовать в ответ на решение Константинопольского патриархата в Украине. В понедельник синод будет заседать в Минске.

Предполагается, что на принятие решения уйдет примерно 4 часа. Активные консультации шли накануне, сообщил Укринформ.

"Синод РПЦ выразит абсолютно недвусмысленную позицию в отношении тех заявлений и тех решений, которые были приняты в Стамбуле, и даст окончательную оценку всему тому, что было сделано Константинопольским патриархатом за последнее время. Ответ Священного синода будет адекватным и жестким", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Заседание Синода РПЦ впервые пройдет за пределами России. Четыре дня там определялись, как реагировать на решение Вселенского патриарха о начале процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

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Ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) Климент Вечеря заявлял, что на Вселенского патриарха Варфоломея должна быть наложена анафема через решение снять проклятие из руководителей украинских православных церквей Филарета и Макария.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получения предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа.