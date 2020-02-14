Румынская православная церковь согласилась с автокефалией ПЦУ

В Румынии готовятся ко всеправославной встрече. Фото: Cerkvarium

Румынская православная церковь настаивает на консенсусе между Константинополем и Москвой.

В Румынии согласны с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины, пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.

Синод Румынской церкви на прошлом заседании принял решение о согласии с предоставлением автокефалии.

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Сообщается, что Румынская церковь направит своих делегатов на всеправославное встречу в Аммане в Иордании. Встречу инициировал патриарх Иерусалимский Феофил.

6 января 2020 года исполняется год со дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.