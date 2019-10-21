Руководство НАТО едет в Украину: назвали главную цель визита

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину запланирован на 30-31 октября. ФОТО: donpatriot.news

Основной целью приезда Североатлантического совета НАТО в Украину является углубление диалога с новой украинской властью.

Заявил об этом председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время выступления на дискуссионной панели "Украина-НАТО: что на столе переговоров?", сообщает УНИАН.

"Главная цель визита будет заключаться в передаче твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины, с особым вниманием на Черном море, и также в поддержке процесса реформ", – сказал Винников.

По словам главы Представительства, позитивный диалог с украинской властью Альянс уже установил. Нынче в планах этот диалог развивать.

"Мы будем стремиться углубить его с новым президентом Украины, новым правительством, и конечно новым парламентом", – заявил Винников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные НАТО тайно отрабатывают использования ядерного оружия

Во время своего визита в Украину Североатлантический совет НАТО сначала посетит Одессу. Там состоятся совместные мероприятия с Военно-морскими силами Украины и Национальным университетом "Одесская морская академия". Кроме того, согласно плану, в одесский порт должна зайти группа кораблей Альянса. Как отметил Винников, это станет сигналом поддержки для территориальной Украины и ее навигационных прав в территориальных водах.

В рамках визита состоится также официальная сессия Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. Главной темой этой сессии будет состояние реализации реформ в Украине.

"Члены НАТО и Украины подведут итоги реализации комплексного пакета помощи", – отметил Винников.

Одним из главных вопросов повестки дня будет и ситуация с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Отдельно Североатлантический совет НАТО в Украине проведет встречи с представителями гражданского общества по ряду вопросов, в частности по безопасности, ситуации с крымскими татарами в Крыму и гендерном равенстве в секторе обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса больше помогать Украине. Заявил также о поддержке стремления Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции.