Руководство "Нафтогаза" передумали менять

Гордон Тимофей Милованов Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут.

"Именно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или была искажена. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет - ни по наблюдательных советах, ни по руководству", - подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Кабинет министров Украины принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Министр добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.

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Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "не видит ничего плохого" в смене руководства компании через конкурс.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель о смене руководства государственных компаний. Намекнул, что может принять участие в анонсированном конкурсе на собственную текущую должность, если таковой состоится.