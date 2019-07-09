Руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах

По делам о преступлениях в отношении участников Евромайдана суды вынесли 48 приговоров. Фото - Главком

Работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована. Это произошло с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР. Такое заявление сделал руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - подчеркнул он, передает "Общественное".

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По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть , ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыто уголовное производство в областях, не было отменена. Никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - добавил Горбатюк.

По делам о преступлениях в отношении участников Евромайдана суды вынесли 48 приговоров. Из них 9 приговоров по реальному лишению свободы, и они касаются исключительно титушок.