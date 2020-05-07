"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах

Фото: facebook.com/sternenko

6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, который в 2018 году смертельно ранил напавшего.

В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненка" и "Имею право на защиту", сообщает ZAXID.net.

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Подобные акции в поддержку Стерненка состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.

Бывшему главе одесского Правого сектора и активному участнику Майдана Сергею Стерненку пришла повестка о вызове в СБУ. Причина вызова и его статус в повестке не указан. По информации активиста Романа Синицына, Стерненку готовят подозрение по статье "умышленное убийство" СБУ совместно с Офисом генпрокурора.