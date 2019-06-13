Рожковой запретили исполнять должностные обязанности

Первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожков запретили исполнять должностные обязанности. Фото: rbc.ua

Первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой запретили участвовать в заседаниях правления и выполнять должностные обязанности. Соответствующее решение принял Барышевский райсуд Киевской области 11 июня.

В Едином госреестре судебных решений его пока не опубликовали. В НБУ тоже не поступало, пишет biz.nv.ua.

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"Постановление суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления отвечает действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, НБУ готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Конституционный суд отменил полномочие НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции. Решение приняли по конституционной жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов" во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС.