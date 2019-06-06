Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по просьбе Коломойского

Конституционный суд отменил полномочие НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.
Решение приняли по конституционной жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов" во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС, сообщает Укринформ.
"Конституционный суд удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" и признал неконституционным положение статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - сообщил источник агентства.
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Суд открыл производство в октябре 2018 по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Предприятие контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Команда президента Владимира Зеленского во время наработки законопроекта о наказании за незаконное обогащение обращалась за советом к американским прокурорам, Международного валютного фонда, Всемирного банка.
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