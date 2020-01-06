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понедельник, 06 января 2020 18:37

Рождественское богослужение: онлайн-трансляция

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Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском Златоверхом соборе. Фото: Pmr

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вечером, 6 января, проводит в Михайловском Златоверхом соборе Рождественское богослужение.

Всенощное бдение продлится до 19:30. Также 7 января с 10:00 до 12:30 Епифаний будет проводит Божественную литургию, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Совершаю Всенощное бдение накануне праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - говорится в подписи к трансляции богослужения на странице Епифания в Facebook.

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6 января православные христиане отмечают Сочельник. Богоявление - западные христиане празднуют наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвященное рождению Иисуса Христа и событиям, которые его сопровождали.

Сочельник или вечер Рождества Христова - один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

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