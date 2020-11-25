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среда, 25 ноября 2020 08:04

Рождественский пост: как придерживаться и чем питаться

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Рождественский пост: как придерживаться и чем питаться
По вторникам и четвергам разрешены горячие блюда с растительным маслом. Фото: pixabay.com

28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, который продлится до 6 января. Этот пост - самый длинный, но и последний в этом году. Его еще называют Четыредесятницей. Во времена раннего христианства верующие постились перед Рождеством 7 дней, но с XII в. продолжительность поста увеличили.

В это время христиане восточного обряда не едят мяса, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу запрещено употреблять рыбу и пить вино. Также действуют запреты на развлечения. В определенные же дни поста разрешается побаловать себя рыбой, сухофруктами, хлебом, кашами, фруктами и даже вином.

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Рождественский пост делится на 2 периода:

С 28 ноября по 19 декабря. По понедельникам, средам и пятницам - сухоядение. По вторникам и четвергам - горячие блюда с растительным маслом. В выходные разрешается рыба и вино.

И с 20 декабря по 5 января. Период, когда пост усиливается. Рыба и вино запрещены.

Разрешается к постным блюдам добавлять немного масла и рыбу. В среду и пятницу можно употреблять продукты растительного происхождения без масла, сухоядение. По понедельникам можно есть горячую пищу, но без масла. Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. В выходные дни можно рыбу и вино.

В Рождественский пост нельзя: злиться, лукавить, ссориться, осуждать кого-либо, клеветать. Во время Рождественского поста запрещено гулять свадьбу и тем более венчаться. Тем не менее, крестить детей можно в любое время. Не стоит также заниматься сексом.

Наиболее строгий постный день приходится на Сочельник, 6 января, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от еды, пока на небе не появится первая звезда. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.

Немного поблажек в меню во время Рождественского поста действует в великие праздники и дни памяти святых: Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, Андрея Первозванного 13 декабря, Николая Чудотворца 19 декабря.

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В декабре 2020 года украинцы получат дополнительный выходной. Всего в первый зимний месяц будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

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