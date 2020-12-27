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воскресенье, 27 декабря 2020 19:15

Рождественская открытка от принца Гарри и Меган Маркл вызвала скандал

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вместе с 19-месячным сыном Арчи сфотографировались для открытки к католическому Рождеству и Новому году.

Снимок сделан у дома супругов в Калифорнии. На фото также есть 2 собаки - Пула и Гай и игровой домик возле елки. Фотографом стала иметь Меган - Дория Рагланд, пишет Sky News.

Автор: @THEMAYHEW
  Фанаты супругов выразили свое недовольство открыткой, ведь из-за обработки фото невозможно узнать сына Арчи
Фанаты супругов выразили свое недовольство открыткой, ведь из-за обработки фото невозможно узнать сына Арчи

Снимок обработали специальным эффектом компьютерной программы и разместили в британском фонде Mayhew, который занимается животными. Его патронатом является Меган Маркл.

Именно обработка фото с помощью графического редактора и стала причиной неоднозначного восприятия открытки, пишет "РБК-Украина".

Соцсети взорвались негодованием, рисунок начали жестко критиковать. Кроме того, пользователи набросились на организацию. Мол, очень печально, что их патрон не живет в Великобритании.

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В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от звания членов королевской семьи. Пара переехала сначала в Канаду, а затем в США. Иностранные СМИ сообщают, что Меган Маркл планирует стать президенткой США. Именно поэтому экс-актриса не отказалась от американского гражданства.

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