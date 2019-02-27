Рождение ребенка не всегда делает родителей счастливыми

Оказалось, что дети действительно приносят счастье в жизни своих родителей. Фото: osoblyva.com

Появление детей на свет якобы по определению делает счастливыми их родителей.

Экономисты и психологи из Франции и Великобритании решили проверить справедливость этой аксиомы, - пишет MedikForum.

Оказалось, что дети действительно приносят счастье в жизни своих родителей, но только в том случае, если расходы на их воспитание не слишком высоки.

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Новое исследование показало, что если появление детей в семье становится финансовым бременем для родителей, то это событие оказывает отрицательное или нейтральное влияние на их уровень счастья. Если дети рождаются у более опытных родителей, которые уже достигли определенной финансовой стабильности, то такие папы и мамы действительно счастливы за очень редким исключением.

25-летняя жительница Ирака родила первых в стране семернят — 6 девочек и 1 мальчика. Роды прошли естественным путем без стимуляции и хирургического вмешательства.