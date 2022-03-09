Роются в объедках и воруют унитазы: российские террористы массово занимаются мародерством

Окупанти вкрали навіть канцтовари з поліцейської дільниці. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях Украины.

Они обчищают банки, опустошают продуктовые магазины и даже грабят церкви, сообщила вчера пресс-служба Генштаба ВСУ. 1 марта в Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика" и обнесли продуктовый магазин.

"Грабят все, что можно. Даже магазин сантехники в Таврическом микрорайоне. Они зашли и забрали унитазы. Мы еще смеялись: "Куда он тот унитаз в БТР заберет. Хочет его домой, как трофей?", - рассказала журналистка Марина Савченко.

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В тот же день в Бобровице Черниговской области российские оккупанты ограбили супермаркет. Солдаты сломали кассу и вынесли пищевые продукты. Один из них напоследок прихватил ящик с мандаринами.

В городе Корюковка Черниговской области россияне обокрали церковь. По словам диакона Александра Кошевого, они залезли ночью в храм в поисках пищи.

"Военные РФ копались даже в пакетах с объедками. Еду они воруют, а значит, у них проблемы. Не давайте им ничего, пусть идут домой", - сказал дьякон.

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27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения Приватбанка. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

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6 марта российские военные покинули захваченное здание отдела полиции в Изюме, предварительно забрав оттуда все, что могли донести.

"Двери во все служебные кабинеты отделения полиции взломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы взломаны. Канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров похищены", – сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Деморализованные оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых русскими оккупантами, широко фиксируются грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.