Ровно ушло под воду

Фото: charivne.info

26 июля в Киеве сильный ливень затопил улицы города. Об этом сообщают жители города и публикуют кадры потопов на страницах в соцсетях.

На улице Венской из-за затопления образовался затор.

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По улице Степана Бандеры вода подошла к подъездам домов и залила цели дворы.

Также сильный потоп был на улице Княгини Ольги. В некоторых местах вода достигала колена и пешеходы переходили дороги вброд.

25 июля на реки превратились и дороги Киева. Последствия непогоды активно обсуждали в социальных сетях.