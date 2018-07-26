Что в Киеве натворила стихия

25 июля столицу накрыла гроза. Последствия непогоды активно обсуждали в социальных сетях.

Автор: Ella Soldatova Маршрутка плывет под Индустриальным мостом

Часть путепровода по улице Елены Телиги над Кирилловской обвалилась. Конструкции смыло дождем, бетонные плиты съехали вниз.

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"Поток воды вымыл часть путепровода в месте, где была ... строительные работы. После ... Сейчас ... Я думаю, завтра после обследования у нас будет больше информации", - прокомментировал разрушения моста киевский мэр Виталий Кличко.

Движение путепроводом восстановят во второй половине дня 26 июля, сообщила пресс-служба КГГА.

Сейчас киевляне-экстремалы прыгают в воду затопленной дороги, как в бассейн.

Сильный дождь полностью затопил подземный переход на Шулявке и дорогу под мостом возле станций метро Дорогожичи. Уровень воды достиг 2 метров.

"Подтопило" и столичный аэропорт "Киев". Уровень воды достигал лодыжек, к терминалам люди добирались босиком.

На проспекте Победы билборд накрыл припаркованную машину. Рядом на также припаркованное авто упало дерево.





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Вечером столицу сковали 9-тибальные пробки. Движение парализовало преимущественно на Правом берегу - как в центральных районах: у станций метро Университет, Театральная, Золотые ворота, Дворец спорта, - так и в районе Дорогожичей, Сырца и Шулявки.







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Столичные дороги превратились в реки еще 23 июля - преимущественно в районе метро Левобережная. Автомобили ехали по окна в воде. Вода залила пол даже в вагонах киевского метрополитена.