Ровенская область может остаться без леса - исследование

Через 30 лет лесов в Ровенской области может не остаться. Фото: pixabay

В Ровенской области за последний год вырубили леса в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов.

Данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством свидетельствуют о том, что вырубили 5395 га против 2101 га годом ранее, передает Интерфакс-Украина.

Также в Житомирской области за этот период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году.

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"При такой динамике вырубки Ровенская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за это время может быть уничтожено 1,6 миллиона гектаров и 2,3 миллиона гектаров соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев ", - отметили в сообщении EOS Data Analytics.

Исследования проводились с помощью технологии спутникового анализа, которую ранее использовали в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

"Вопрос вырубки украинских лесов поднимают не первый год. Лес бесконтрольно рубят и "серыми" схемами вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные, полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - считает основатель EOS Максим Поляков.

Инструменты спутникового мониторинга помогают не только фиксировать нарушения, но и разумно управлять лесным хозяйством. Например, отслеживать процесс восстановления лесных экосистем, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов, на каждом этапе.

Большинство руководителей лесхозов сменят. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, вспоминая наводнения в западных областях.