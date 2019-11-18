Россияне сняли с наших кораблей все приборы и технические средства

Россияне переживают, что дыра могла бы стать очередным вещественным доказательством против Кремля. Фото: Слово и Дело

Украинский флот находится в затруднительном положении. После ремонта и модернизации сможем использовать возвращеные судна.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

"Русские сняли с наших кораблей все приборы и технические средства, которые могут интересовать разведку РФ. В частности, речь идет о радиостанции. Говорят, что эта техника является вещественным доказательством. На самом деле хотят использовать ее против наших военно-морских сил. Однако радиостанции Харрис, которыми оснащены украинские корабли, запрограммированы таким образом, чтобы их не могли использовать посторонние. Поэтому особых выгод от этой техники Москва не получит", - считает он.

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По словам эксперта, РФ таким образом просто перестраховывается.

"Они даже починили дыру от российского снаряда на катере "Бердянск". Выстрелили по нашему кораблю во время захвата. Переживают, что дыра могла бы стать очередным вещественным доказательством против Кремля", - добавляет Владимир Заблодский.

Россия начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей.