Россия везет военную технику в Беларусь. Украинские пограничники усиливают охрану на границе

Пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью.

Государственная пограничная служба Украины проводит усиленные меры безопасности на украинский-белорусской границе.

Так, по состоянию на 13 сентября ситуация на украинском-белорусской границе остается контролируемой и стабильной. Об этом сообщает пресс служба ГНСУ.

Как отмечается, целью соответствующих мероприятий является предупреждение правонарушения, любых провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

"Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение по техническим постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт. Собирается и учитывается вся имеющаяся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

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В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличили количество пограничных нарядов.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений" Дозор "и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - говорится в сообщении.

Протяженность участка украинского-белорусской границы составляет более 1 тыс. Км. Он проходит в рамках 5 областей.

В то же время, Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений. В учениях будут задействованы около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. При этом в ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Белорусские власти считают, что именно Украина ответственна за последствия прекращения контактов. Так, Минск готов продолжить сотрудничество на всех уровнях и в том объеме, в который готова Украине.