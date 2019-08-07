Россия утверждает, что Украина должна СНГ 300 млн руб.: должны ли мы платить

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств превысила 300 млн руб. (117, 7 млн грн).

Размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. Сейчас решение по этому вопросу не принято.

"Чтобы закрыть этот вопрос, нам надо официально выйти из этой организации. Они ничего не смогут нам сделать. Единственное - могут забрать собственность, которую мы уже вложили в функционирование СНГ как международной организации. То есть деньги, вложенные в компьютеры, здания, инфраструктуру, - говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. - Эта организация стала враждебной Украине. Страны-члены не осудили аннексию Крыма. Необходимость выхода из нее возникла с началом военной агрессии России. Но только через несколько лет мы начали выходить не с самой организации, а заключенных ею договоров. Мы не ввели визового режима с Россией, есть соглашение о совместном пользовании Азовским морем, ведем торговлю - вместе с членством в СНГ это составляющие одной проблемы. Потому-что бизнес-интересы властной элиты нашей страны тесно связаны с российскими властями. Наш МИД объясняет такое поведение соглашениями о защите трудовых мигрантов, поддержку семейных связей, об обоюдном пенсионном обеспечении. Новая власть должна пересмотреть важность этих сделок по сравнению с убытками, причиненными нашей стране Россией, которая полностью доминирует в СНГ".

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Украина с 2014-го взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. В марте 2018-го глава МИД страны Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ. В апреле прошлого года пятый президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры. После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ. В августе 2018-го представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто. Контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Кабинет министров Украины приостановил действие еще 2 соглашений в рамках СНГ. Это договоры о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения о методологическом сопоставлении и создание общей статистической базы экономического союза.