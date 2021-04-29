Россия станет страной третьего мира - волонтер

Михаил Макарук: "Ориентир России: будем жить как Ливия при Каддафи". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Россия на пороге кризиса – уменьшается количество этнических русских, регионы бунтуют против центральной власти. Кремль ориентируется на диктаторские режимы Ливии и КНДР. Дальнейшее логическое развитие России – потеря доминирующих позиций и переход в лагерь третьего мира. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Ориентир России: будем жить как Ливия при Каддафи. Мол, он был диктатором, но при нем хорошо жили. Пришли американцы – и все стало плохо. Также в России есть взлелеянный младший брат – Северная Корея. Ее лидер говорит: возможно, будет голод, но мы будем производить ядерные ракеты. Однако его приближенные всегда сыты. Благодаря им он будет держаться у власти".

В России прогрессирует демографический кризис и усиливаются центробежные тенденции, отмечает волонтер.

"В России уменьшается количество населения, в частности славянского. Согласно засекреченной переписи самая многочисленная народность в Москве – азербайджанцы, около 6-ти миллионов. Еще один показатель деградации населения – уровень грамотности. Из десяти боевиков, приезжающих на наш восток, слово "Донбасс" правильно напишут двое. Наши люди, не учившие в школе русский, пользуются им грамотнее. Тупой нацией легче править. Если социальные взрывы в РФ и будут, то за счет радикалов из регионов. В регионах недовольны тем, что Москва все финансовые потоки и налоги тянет к себе".

Будущее России – бо́льшая федерализация и статус страны третьего мира, считает Михаил Макарук.

"На самом деле никому не нужно, чтобы РФ разваливалась. Будет неконтролируемое количество ядохимикатов, ядерного оружия и военных технологий. В Красноярске, Иркутске, Чите колоссальные склады советского старого вооружения. В СССР на каждого жителя приходилось по два танка. И где-то они еще стоят. Распад Советского Союза был болезненным. Сейчас может произойти то же самое – отделятся северокавказские республики, Башкортостан, зреет недовольство в Сибири. Страна разбалансирована этнически. Для чего работает пропагандистская машина – в Украине, мол, угнетают русскоязычных? Чтобы была мотивация идти в армию. Но эта агитация проваливается. Все меньше людей хочет умирать", – говорит он.

Полное интервью с Михаилом Макаруком читайте в журнале "Країна".

Российский федеральный канал "Россия 1" опубликовал список стран, которые могут признать недружественными для РФ. В список попала Украина. Государства в списке недружественных стран будут иметь ограничения в работе дипломатических миссий. Посольства и консульства не смогут нанимать на работу граждан России.