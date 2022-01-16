Россия сделала заявление по поводу кибератаки в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отверг возможные обвинения России в хакерской атаке на украинские правительственные сайты. Фото: Reuters

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на украинские правительственные сайты.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, обнародовавшему The Hill в Twitter.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. И Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - сказал Песков. По его словам, доказательств виновности России не было предоставлено, поэтому они расценивают это как "еще одно бездоказательное обвинение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде", - добавил спикер Кремля.

В настоящее время кибератаку на украинские правительственные сайты расследует Служба безопасности Украины. Первые результаты расследования свидетельствуют, что к кибератаке может быть причастна Россия. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в ​​Украине стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой. Также Демедюк добавил, что для кибератаки использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, каким пользовались в ATP-29, кибершпионской группировке, действующей на территории России.