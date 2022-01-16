Россия сделала заявление по поводу кибератаки в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2862
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12 Просмотров: 1584
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1629
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2169
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1305
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1791
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 9792
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1062
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 783
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4635
Фото
Все фото
9
4
9
4
6
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Украинские диссиденты выступили в защиту Петра Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские диссиденты выступили в защиту Петра Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию "Академик Вернадский"
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 873
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 720
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 396
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5022
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 540
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
воскресенье, 16 января 2022 05:10

Россия сделала заявление по поводу кибератаки в Украине

  Комментировать
Россия сделала заявление по поводу кибератаки в Украине
Спикер Кремля Дмитрий Песков отверг возможные обвинения России в хакерской атаке на украинские правительственные сайты. Фото: Reuters

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на украинские правительственные сайты.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, обнародовавшему The Hill в Twitter.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. И Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - сказал Песков. По его словам, доказательств виновности России не было предоставлено, поэтому они расценивают это как "еще одно бездоказательное обвинение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде", - добавил спикер Кремля.

В настоящее время кибератаку на украинские правительственные сайты расследует Служба безопасности Украины. Первые результаты расследования свидетельствуют, что к кибератаке может быть причастна Россия. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в ​​Украине стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой. Также Демедюк добавил, что для кибератаки использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, каким пользовались в ATP-29, кибершпионской группировке, действующей на территории России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия сделала заявление по поводу кибератаки в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 5 Просмотров: 21052
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 18099
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 13230
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 11448
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
 Просмотров: 9792
Общество
Сегодня молятся святому, который без тени сомнения принял страшную смерть за веру
Сегодня молятся святому, который без тени сомнения принял страшную смерть за веру Просмотров: 45
На Ровенщине мужчину осудили за обнаженные фото на сайте знакомств
На Ровенщине мужчину осудили за обнаженные фото на сайте знакомств Просмотров: 72
Сегодня день ангела у владельцев красивых имен
Сегодня день ангела у владельцев красивых имен Просмотров: 72
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
9
 Просмотров: 207
Украинский авиаперевозчик прекратил полеты
Украинский авиаперевозчик прекратил полеты Просмотров: 315
Больше всего комментируют
12
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
6
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
6
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
5
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
Голосов: 58193
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть