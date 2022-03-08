Россия сбросила бомбы на Сумы и Ахтырку. Среди пострадавших есть дети

После 23 часов на Сумы и Ахтырку российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Уничтожили дома в селе Битица. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Информация об убитых и раненых постоянно обновляется. ГСЧС разбирают завалы и тушат пожары. Медики работают. Спасаем жизнь. Так на самом деле выглядит "русский мир"

Мы не простим этого никогда!", – написал Дмитрий Живицкий.

На видео - кадры из жилого частного сектора Сумы, район улицы Роменская.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.