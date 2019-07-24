Россия пытается вернуть Украину в зону "русского мира"

Виктор Таран: страна должна проводить разъяснительную политику для общества. Объяснять нашим гражданам, что действия России - это не жест доброй воли. Доносить до них, что РФ - враг. Фото: Радио Свобода

Россияне продолжают свою гибридную захватническую политику в отношении Украины. В рамках этого упростили предоставление вида на жительство для украинцев.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Пытаются всеми методами реинтегрировать наше государство в зону влияния "русского мира". Подчеркнуто акцентируют внимание мира и населения Украины на своем мифе о братских народах.

К тому же демографическая ситуация в самой России ухудшается с каждым годом. Рождаемость падает. Процент славянского населения уменьшается. Удаленные от центра районы заселяют китайцы. Поэтому идеей упростить механизм получения вида на жительство для украинцев российские власти убивает сразу нескольких зайцев", - объясняет эксперт.

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По его словам, среди нашего населения более 20 процентов людей не считают Россию агрессором и благосклонно относятся к россиянам.

"Они не воспринимают те преобразования государства, что начались после Революции достоинства. Не осознают, что Россия воюет против Украины в Донбассе. Такие люди будут охотно пользоваться возможностью переехать РФ по упрощенному механизму", - считает Виктор Таран.

Наша власть не может симметрично отвечать и такую ​​агрессивно политику Москвы, говорит политолог.

"Если решим предоставлять украинское гражданство или вид на жительство в Украине по упрощенному механизму для россиян, сделаем хуже только себе. Кремль воспользуется этим и направит к нам своих агентов ФСБ. Это только усилит пятую колонну внутри нашего государства. Украина должна проводить разъяснительной политику для общества. Объяснять нашим гражданам, что действия России - это не жест доброй воли. Доносить к ним, что РФ - враг", - добавляет он.

Россия упростила предоставление вида на жительство для украинцев, которые находятся в РФ в статусе беженцев. Теперь его можно получить за 4 месяца, а не 6, как было раньше. Соответствующий закон Государственная Дума приняла 23 июля.